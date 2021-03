L'ultimo allenamento prima del derby porta in dote una brutta notizia per Davide Ballardini.



Nella stracittadina di domani sera il Genoa dovrà infatti rinunciare a Nicolò Rovella, reduce da un trauma distorsivo alla caviglia. In compenso nell'elenco dei convocati torna dopo oltre quattro mesi Francesco Cassata, assente dalla gara di Coppa Italia con il Catanzaro dello scorso 28 ottobre, unica presenza stagionale per il centrocampista spezzino.



Sempre assenti, infine, i lungodegenti Pellegrini, Biraschi e Paleari.



Questo l'elenco dei 23 rossoblù precettati per la stracittadina:

Badelj, Behrami, Cassata, Criscito, Czyborra, Destro, Ghiglione, Goldaniga, Marchetti, Masiello, Melegoni, Onguene, Pandev, Perin, Pjaca, Portanova, Radovanovic, Scamacca, Shomurodov, Strootman, Zajc, Zapata, Zappacosta.