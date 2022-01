Diversamente da quanto inizialmente indicato dalla distinta di gara, Nicolò Rovella non partirà dal primo minuto nella sfida tra Fiorentina e Genoa.



La società rossoblù ha infatti comunicato che il centrocampista lombardo è rimasto vittima di un lieve fastidio alla coscia durante il riscaldamento.



Rovella si è comunque accomodato in panchina per precauzione. Al suo posto in campo Pablo Galdames.