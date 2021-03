C'era anche Nicolò Rovella nel gruppo di giocatori del Genoa che questa mattina ha preso parte in quel di Pegli alla seconda seduta d'allenamento in vista della gara di dopodomani con la Roma.



Il regista lombardo, che aveva saltato il derby di mercoledì a causa di una lieve distorsione alla caviglia rimediata nella seduta di martedì, ha eseguito regolarmente il lavoro odierno assieme al resto dei compagni e si candida per tornare a disposizione di mister Ballardini per la sfida dell'Olimpico.