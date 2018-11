Genova si appresta a vivere un weekend unico, di quelli che nell'arco di un anno si vive soltanto due volte. È il weekend del derbye domenica sera fra le fila dei rossoblù ci sarà, almeno nell'elenco dei convocati, un protagonista in rampa di lancio. Si tratta del portiereche ormai da tempo segue la squadra allenata da Ivan Juric raddoppiando il proprio sforzo fra i pali anche con la formazionePortiereRusso è arrivato algiovanissimo dopo essere cresciuto in Calabria fra le fila dellaper poi passare all'che lo segue da vicino e lo lancia nei tornei giovanili regionaliA convincere di più il giovane Alessandro è stato però il progetto del Genoa e la forte volontà di persone come il preparatore dei portierie il direttore delle giovanili rossoblùche hanno puntato subito su di lui. Da allora la crescita è stata esponenziale, giocando quasi sempre sottoquota e, aiutato da un fisico importantissimo (supera oggi il metro e novanta), trovando sempre spazio anche nelle selezioni giovanili nazionali.Nei giorni dei provini giovanili ha conosciutoed è rimasto colpito dallo stile fra i pali di quello che allora ha fatto diventare il suo idolo. Gli infortuni e un fisico differente rispetto all'attuale portiere della Juve hanno però modificato le sue preferenze tanto che ora a specifica domanda, Alessandro non ha dubbi:anche se il suo cuore non è nerazzurro, bensì amaranto il colori dellache non ha mai dimenticato.Nato da una famiglia di sportivi, il papà è cestista, la mamma pallavolista, vive a Genova in convitto insieme agli altri ragazzi della Primavera, ma non ha dimenticato le passioni trasmessegli dal padre. Una su tutte? Quella del basket (che ha praticato per un breve periodo) eche segue con grande frequenza tifando Stephen Curry e i Golden State Warriors.di categoria. I due rigori sbagliati da Vergani e Armini a cui Russo non è riuscito a porre rimedio come, invece, aveva fatto nei quarti contro la Svezia quando neutralizzò il rigore del possibile 1-1. Quest'anno è salito nell'allenata da Federico Guidi che gli ha già dato fiducia facendogli trovare l'esordio.ora si prepara con la stessa passione a vivere il derby con la Samp con un occhio sul proprio futuro.