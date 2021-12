Nelle scorse settimane il matrimonio tra il Genoa e Walter Sabatini è stato ad un passo da realizzarsi. Ad un passo dalla meta, tuttavia, l'accordo per fare del dirigente romano il nuovo direttore sportivo del club rossoblù è saltato.



I motivi vengono spiegati oggi dallo stesso diretto interessato al Secolo XIX: "Avevamo diversità di vedute, non c’era spazio per concludere” la dichiarazione lapidaria di Sabatini.