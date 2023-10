Il difensore del Genoa,, ha parlato ieri sera ai microfoni di Primocanale.Tra i temi toccati dall'esterno romano anche il rammarico per la sfortunata sfida di sabato scorso con il Milan, persa nel finale per via di un dubbio gol di Christian Pulisic:- ha raccontato l'ex Brescia - Ma siamo consapevoli di aver fatto un’ottima prestazione. Un po’ come col Napoli, eravamo delusi. Col Milan mentre ero in campoPoi c’è stato quel fatto lì...".Malgrado la delusione Sabelli si dice tuttavia convinto che la squadra saprà reagisce e voltare pagina in fretta: ". Un giocatore come Malinovskyi per esempio ci può far fare un salto in avanti ma è normale che abbia bisogno di tempo. E poi speriamo di avere tutti a disposizione a cominciare da Retegui che ha iniziato benissimo la stagione”.Quello visto finora è stato un Genoa a due volti, in grado di fare bene con le big ma anche di faticare con le squadre di medio-bassa classifica. Un aspetto sul quale Sabelli e compagni sanno di dover lavorare: “anche perché forse contro certi club è più facile stare concentrati.Bisogna fare punti, non dobbiamo fare nulla di scontato in quelle gare”.