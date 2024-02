Genoa, Sabelli: 'Qui sto bene con tutti. Che carica bloccare Kvaratskhelia!'

Tra le sorprese più piacevoli della bella stagione del Genoa c'è sicuramente Stefano Sabelli.



A forza di prestazioni convincenti l'esterno romano si è ritagliato un posto da titolare inamovibile nell'undici allenato da Alberto Gilardino. Merito anche della fiducia concessagli dal tecnico piemontese: "Trovare un allenatore e un staff che ti danno fiducia, ti spinge a fare sempre meglio e ad avere quasi un debito nei loro confronti".



Tra le 'vittime' illustri dell'ex Brescia c'è anche Khvicha Kvaratskhelia, bloccato con tutto il suo Napoli sabato scorso al Maradona: "Quando esci da una buona prestazione contro un giocatore del genere, prendi fiducia e ti galvanizzi. Marcare Kvara è complicato. A livello singolo se ti punta dieci volte ti fa male, noi siamo stati bravi a limitarlo anche come squadra".



Sul suo futuro, Sabelli non ha dubbi: dipendesse da lui non si muoverebbe dal Genoa. "Quando stai bene in una società e trovi un gruppo di lavoro che ti fa stare bene dal magazziniere al presidente, non c'è motivo per cambiare. Da parte mia c'è completa disponibilità".