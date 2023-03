Tornato a gennaio al Genoa, Eddie Salcedo sta facendo di tutto per convincere il Grifone a riscattarne il cartellino a fine stagione.



Tra le sue prodezze anche i due gol contro Spal e Brescia: “Sono felice per i gol - ha detto l'attaccante a Primocanale - per quella corsa verso i nostri tifosi e vedere che li c’erano Sturaro e Criscito che mi abbracciavano. Emozioni pazzesche perché sono genovese e tifoso del Genoa. Il mio sogno è tornare in Serie A con questa maglia che è la più antica d’Italia. Mio padre ha detto che il ritorno qui è un paradiso e ha ragione. La testa è tutta su questo finale, dobbiamo tornare in A”.



Salcedo ha parlato anche della sua intesa in campo con Gudmundsson: “Giocare con Albert è un privilegio. Lui è un grande e ci sta aiutando tantissimo e giocare con uno così è facile, ho intesa con Gud”.



Chiusura dedicata alla Nazionale: “Ho fatto tutte le trafile nelle giovanili azzurre e ho partecipato ad uno stage con Mancini. Tutti vorrebbero giocare nella Nazionale, ma ripeto ora mi interessa il Genoa”.