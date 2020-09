Si aggrava e anche parecchio la situazione covid in casa Genoa. Dopo le positività riscontrate tra sabato e domenica in Mattia Perin e Lasse Schone, che sono costate a due giocatori la trasferta di Napoli, oggi la società rossoblù ha reso noto che altri dodici componenti di staff e squadra risultano contagiati dal coronavirus.



Il club non ha tuttavia specificato i nomi dei soggetti risultati positivi ai tamponi odierni, nè il loro ruolo all'interno del gruppo-squadra.



Questo il messaggio diffuso poco fa dai social rossoblù: "Il Genoa Cfc comunica che dopo gli accertamenti odierni il numero di tesserati positivi a Covid-19 è salito a quattordici tesserati tra componenti team e staff. La Società ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione".