Si erano già sfidati lo scorso 31 marzo, quandosedeva ancora sulla panchina della Reggina. A vincere quel primo scontro col vecchio amico-rivalefu quest'ultimo, grazie al rigore trasformato da Massimo Coda a metà del primo tempo che regalò i tre punti al suo Genoa.ma in uno scenario completamente differente. Innanzitutto perché il teatro che farà da cornice alla loro esibizione non sarà più la cadetteria bensì il massimo campionato nazionale. Torneo che il Gila affronta da esordiente e che Superpippo ritrova invece dopo due anni e mezzo di lontananza. Nelle vesti di tecnici, si intende. Perché la Serie A entrambi l'hanno conosciuta piuttosto bene nel corso delle rispettive carriere precedenti.Ad essere differente, anzi addirittura antitetica, rispetto a sette mesi fa è inoltre la situazione dei due allenatori. Se all'epoca Gilardino era subentrato in corsa a Blessin per raddrizzare una barca incapace di navigare a dovere nei mari tempestosi della Serie B, questa volta è Inzaghi ad essere salito in corsa sul treno Salernitana, ancora a secco di vittorie dopo nove turni.Ciò che non cambia è la necessità di punti che affligge le loro squadre oggi come allora. Oltre a quellProprio come accadeva quasi vent'anni fa. Quando Pippo e Gila alzavano braccia e trofei al cielo con la maglia rossonera e con quella azzurra, sfidandosi in campo e abbracciandosi fuori.