Genoa-Salernitana (venerdì 27 ottobre con calcio d'inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la decima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa neo-promossi si presentano a questa sfida con 8 punti in classifica, il doppio rispetto ai campani, penultimi a quota 4 e reduci dal pareggio per 2-2 in casa col Cagliari in occasione del debutto in panchina di Filippo Inzaghi al posto dell'esonerato Paulo Sousa. Gilardino viene invece dalla sconfitta per 2-0 sul campo dell'Atalanta di Gasperini.



LE ULTIME - Rispetto alla trasferta di Bergamo recupera Retegui. In porta torna Martinez, che ha scontato il turno di squalifica dopo l'espulsione col Milan. Si rivedono anche Badelj e Strootman a centrocampo, ancora fuori per infortunio Messias. Dall'altra parte l'unico indisponibile è Fazio.



PROBABILI FORMAZIONI



GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Retegui, Gudmundsson. All. Gilardino.



SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Daniliuc, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Cabral; Dia. All. Filippo Inzaghi.