Otto tifosi di Genoa e Sampdoria, scontratisi violentemente tra loro nei pressi di piazzale Kennedy lo scorso 24 febbraio, sono stati condannati dalla Questura di Genova a misure restrittive di Daspo per un totale di 31 anni.



Le misure più severe prevedono pene di lontananza dagli eventi sportivi per dieci anni, le più lievi per uno. Due dei condannati, inoltre, risultavano già destinatari di precedenti Daspo e pertanto saranno costretti anche a presentarsi presso un ufficio di polizia ogni qualvolta Genoa o Sampdoria scenderanno in campo per tutta la durata del provvedimento.