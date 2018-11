Nella settimana che conduce al 117° derby della Lanterna i capitani di Genoa e Sampdoria scendono in campo per combattere un'importante battaglia di civiltà: quella contro la violenza sulle donne.



Da qualche giorno i muri della Liguria sono tappezzati da manifesti raffiguranti Mimmo Criscito e Fabio Quagliarella, con le rispettive divise da gioco, sormontati dalla scritta #NessunaScusa. I due calciatori campani hanno infatti aderito alla campagna promossa dalla Regione e dal Comune di Genova in vista della giornata internazionale contro la violenza sulla donna. Una ricorrenza che quest'anno cadrà domenica 25 novembre, proprio in concomitanza con la stracittadina rossoblucerchiata.