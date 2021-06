In tempo di crisi economica una grossa mano alle asfittiche casse sociali del Genoa potrebbe arrivare dai suoi cugini.

Sampdoria e Spezia sono infatti sulle tracce di due attuali dipendenti del Grifone che, seppur regolarmente stipendiati, non rientrano più nei piani del club guidato da Enrico Preziosi.



I blucerchiati paiono aver individuato in Daniele Faggiano il loro nuovo direttore sportivo. Un ruolo che il dirigente pugliese ha ricoperto fino allo scorso novembre proprio in rossoblù, prima di essere esautorato dal presidente. Gli aquilotti, invece, sono alle prese con la ricerca del sostituto di Vincenzo Italiano dopo l'approdo di quest'ultimo alla Fiorentina. Tra i nomi cerchiati in rosso figura anche quello di Rolando Maran, altro professionista esonerato lo scorso autunno dal Grifone ma ancora a libro paga nei registri contabili di Villa Rostan.



I loro eventuali ingaggi sgraverebbero in maniera significativa i conti dei rossoblù, garantendo al Genoa una salutare e benefica boccata d'ossigeno.