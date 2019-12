Nella settimana più lunga dell'anno, quella che conduce al derby di Genova, anche un ex di lusso come Marcello Lippi dice la sua sulla sfida di sabato tra Genoa e Sampdoria: "È un derby un po' in tono minore - ha dichiarato il tecnico a TeleNord - Mi sembra che stiano cercando entrambe di risollevarsi da questo momento. In questo momento la Sampdoria sta sfruttando la saggezza di un allenatore come Ranieri. Non è neanche molto fortunata. Traverse, rigori sbagliati, ho la sensazione che ci sarà da soffrire. Mi sembra però che rispetto alle concorrenti alla salvezza abbiano qualcosa in più".



L'ex CT ha poi rispolverato i ricordi maturati in prima persona nei derby della Lanterna da lui giocati: "Mi sembra che a Genova ci sia uno spirito più campanilistico, ci si prende molto in giro. Io l'ho sempre sentito molto perchè purtroppo c'erano poche altre soddisfazioni durante l'anno. Non avevo mai perso un derby in tutti gli anni del settore giovanile. Il primo l'ho perso in Serie A e dopo la partita mi misi a piangere. I derby vinti erano una grande soddisfazione ma ricordo che c'era un ottimo rapporto tra i giocatori di Samp e Genoa. Andavamo a mangiare nello stesso ristorante, ci frequentavamo. Però quando andavamo in campo ci menavamo forte."