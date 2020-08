La sua esperienza in Italia è stata decisamente poco fortunata, come dimostra l'unica presenza collezionata in gare ufficiali in dodici mesi di permanenza al Genoa.



Eppure in patria Jandrei continua a suscitare un discreto interesse in molti club. Dopo essere approdato in prestito all'Athletico Paranaense lo scorso febbraio, l'estremo difensore brasiliano è ora cercato con una certa insistenza dall'Atletico Mineiro. Secondo quanto riporta Radio Itatiaia il 27enne, il cui cartellino è ancora di proprietà dei rossoblù liguri, sarebbe stato indicato dal tecnico Jorge Sampaoli alla propria dirigenza come prima scelta per difendere i pali del club alvinegro.