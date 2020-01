La notizia, se confermata, avrebbe del clamoroso: tra le tante trattative e contatti imbastiti in questi primi giorni di gennaio, una telefonata in particolare rischia di far parlare di sé a lungo a Genova. La chiamata in questione sarebbe partita da Pegli, sede del campo d'allenamento del Genoa, e sarebbe stata indirizzata a Bogliasco, 'casa' della Sampdoria. La dirigenza rossoblù avrebbe chiesto a quella blucerchiata informazioni su ben due calciatori attualmente a disposizione di mister Ranieri, ossia Gianluca Caprari e Andrea Bertolacci.



L'indiscrezione, rilanciata da Sky Sport, suona davvero clamorosa perchè i passaggi tra le due società sono sempre stati storicamente pochi. Inoltre la Samp ha già ricevuto parecchie proposte per Caprari, e non sembra intenzionata a lasciarlo partire, neppure a fronte del corteggiamento di Sassuolo e Parma.



Diverso il discorso legato a Bertolacci, che ha firmato ad ottobre un contratto annuale. Recentemente il suo agente aveva incontrato la Samp per il rinnovo, ma l'eventuale interesse potrebbe variare le carte in tavola. Anche in questo caso, ipotizzare un passaggio dalla Samp al Genoa suona complicato, specialmente in seguito al derby vinto dai blucerchiati e festeggiato da Bertolacci: un comportamento, quello del centrocampista, che non sembra essere andato giù a molti dei suoi ex tifosi.