Possibile futuro in Italia per Hatem Ben Arfa. Il trequartista francese (classe 1987 ex Lione, Marsiglia, Newcastle, Nizza e PSG) è libero sul mercato degli svincolati dopo aver lasciato il Rennes a parametro zero. Sulle sue tracce c'è la Sampdoria, ma non solo.



Infatti oggi il calciatore è stato a Nantes, dove il Genoa ha giocato un'amichevole pareggiata 1-1. Proprio il club del presidente Preziosi sta cercando di inserirsi nella trattativa con i blucerchiati e ha fatto un'offerta a Ben Arfa.