La 17esima giornata di Serie A si apre subito venerdì sera con il big match, Genoa-Sampdoria, il derby di Genova, tanto atteso nel capoluogo ligure, ma altrettanto attorniato quest'anno da vicissitudini e difficoltà che stanno inchiodando entrambe le realtà nei bassifondi della classifica. Da un lato i padroni di casa nonostante l'arrivo in panchina di Shevchenko non hanno ancora svoltato e il cambio di proprietà da Preziosi alla 777 Partners non ha ancora portato benefici concreti. Dall'altro la Samp è alle prese con l'arresto del presidente Ferrero che ha portato incertezza immediata sul futuro societario, ma ha per il momento salvato la panchina del traballante D'Aversa. Chi vince vivrà un Natale sereno, chi uscirà sconfitto si troverà in una crisi che sfocierà nel 2022.



DOVE VEDERLA - ​Genoa-Sampdoria avrà il fischio di inizio alle 20.45 di venerdì 10 dicembre allo Stadio Luigi Ferraris di Genova. Il 77° derby della Lanterna sarà trasmesso in esclusiva da Dazn sulla propria piattaforma visibile sulle Smart Tv e anche in streaming su Smartphone, PC e Tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Masiello, Criscito; Ghiglione, Tourè, Behrami, Galdames, Pandev, Ekuban. All. Shevchenko.

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Thorsby, Ekdal, Verre; Caputo, Quagliarella. All. D'Aversa.