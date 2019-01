Antonio Sanabria, attaccante del Genoa, saluta il Betis Siviglia con un messaggio su Twitter: "Chiudo una tappa della mia vita in cui ho passato momenti di tutti i tipi, anche se preferisco ricordare quelli buoni. Ringrazio i miei compagni per il loro supporto e tutte le persone che mi sono stati vicine e che hanno avuto fiducia in me in questi anni".