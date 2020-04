Tra coloro che più hanno beneficiato dell'arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Genoa c'è indubbiamente Antonio Sanabria.



Con la nuova gestione tecnica l'attaccante paraguaiano sembra come rinato: "Mi ha dato la fiducia che gli altri allenatori non mi avevano dato - ha rivelato il giocatore al Secolo XIX - con lui si è visto un Sanabria diverso. Non vedo l'ora di tornare a segnare. E di esultare assieme alla Nord".



Arrivato al Grifone a metà della passata stagione, Sanabria ha poi ripercorso brevemente il suo primo anno in rossoblù: "L’anno scorso, quando sono arrivato, stavamo andando bene, ma abbiamo perso tante partite e siamo scivolati indietro in classifica: è stata una stagione difficile però all’ultima gara siamo riusciti tutti insieme a raggiungere l’obiettivo finale della salvezza. Quest’anno invece siamo partiti male, ma da quando è arrivato Nicola siamo più squadra e siamo più sicuri di noi stessi: il mister ci ha fatto capire che quello che conta è pensare alla prestazione e i risultati arrivano di conseguenza, col lavoro".