Sarà un Genoa molto simile a quello visto all'opera contro la Spal domenica scorsa quello che questa sera alle 19.30 sfiderà il Torino a domicilio.



Nonostante i recuperi di capitan Criscito, fuori ormai dal primo turno del post-covid, e di Stefano Sturaro, Davide Nicola sembra voler dare ampia fiducia agli uomini che quattro giorni fa hanno superato per 2-0 la compagine ferrarese. Conferme anche per il modulo, un 4-3-2-1 ad albero di Natale che dovrebbe dare spazio là davanti al tandem fantasia composto da Pandev e Iago Falque come supporto della prima punta Pinamonti. Proprio la presenza dello spagnolo, il più fresco degli otto ex della gara, è tuttavia uno dei punti interrogativi del Grifone. La carta Falque, con la sua voglia di rivalsa nei confronti della società che ancora ne detiene il cartellino, potrebbe infatti essere giocata a gara in corso, con Sanabria pronto a sostituirlo dal primo minuto.



Meno dubbi a centrocampo dove il trio Schone-Cassata-Behrami sembra non avere concorrenza. Infine la difesa con Zapata e Goldaniga confermati al centro davanti a Perin e Biraschi e Masiello ad agire sulle due fasce.