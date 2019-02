Antonio Sanabria non ha paura del confronto con chi l'ha preceduto vestendo la maglia numero 9 del Genoa. L'ha dimostrato in campo, segnando due reti nelle prime due apparizioni in rossoblu, l'ha ribadito a parole questa sera durante un incontro promozionale assieme al compagno di squadra Rog Vodisek: “Piatek? Sono venuto a Genova a fare la mia storia e spero di continuare così - ha detto l'attaccante paraguaiano a pianetagenoa1893.net - Finora sono molto contento. Con Prandelli mi trovo molto bene, spero di migliorare".



Sanabria ha poi parlato del prossimo avversario del grifone: “Dobbiamo fare attenzione alla Lazio e chiudere gli spazi. Riusciremo a fare una grande stagione”