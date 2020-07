Piove sul bagnato in casa Genoa.



Come se non bastassero una situazione di classifica ancora estremamente critica, con una salvezza tutta da conquistare nonostante la vittoria di domenica sul Lecce, e un reparto di centrocampo falcidiato dagli infortuni, in vista del derby di domani sera Davide Nicola potrebbe dover rinunciare anche ad Antonio Sanabria.



L'attaccante paraguaiano, in gol contro i salentini l'altro ieri, è alle prese con un indolenzimento muscolare che ne mette in dubbio la presenza nella stracittadina. Qualora non dovesse recuperare in tempo il peso dell'attacco sarebbe affidato ad Andrea Pinamonti, con Goran Pandev e Iago Falque ad agire alle sue spalle.