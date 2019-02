Due partite, due gol: per Antonio Sanabria l'inizio dell'avventura con la maglia del Genoa non poteva avvenire in modo migliore. "Sì - conferma egli stesso al Secolo XIX - mi sono sentito bene qui dal primo giorno. Ho avuto la fortuna di fare gol al primo pallone toccato e questo mi dà fiducia. Poi ho provato l’emozione di segnare sotto la Nord, il calore del tifo rossoblù ricorda quello sudamericano e sono felice. I compagni mi aiutano tanto e mi rendono tutto più facile e poi conosco già l’italiano e questo aiuta".



L'attaccante paraguaiano ha ripercorso le prime tappe della sua carriera: "Al Sassuolo non andò bene per colpa mia. Ma ora sono pronto, maturo. Al Betis stavo giocando e segnando, con compagni e allenatore era tutto ok ma l’ambiente intorno non mi aiutava. Avevo bisogno di cambiare, so che al Genoa molti attaccanti hanno fatto bene, come anche Piatek. E così non ci ho pensato due volte e sono venuto qui. L’operazione è stata veloce. E ora voglio continuare a fare gol".



Ma nel suo passato c'è anche la cantera del Barcellona: "I miei erano andati in Spagna per lavoro, poi li abbiamo seguiti. Nel La Blanca Subur ho segnato caterve di gol e mi hanno preso al Barça, la squadra che mi ha reso calciatore: sei anni, dagli 11 ai 17. Alla Masia ti danno valori unici".



Sanabria spiega poi come nasce la sua esultanza che lo vede mimare con le mani una M: "Per Maria, la mia fidanzata, tutti i miei gol sono per lei".