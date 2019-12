Sembra destinata a concludersi con sei mesi d'anticipo l'avventura di Antonio Sanabria con la maglia del Genoa.



L'attaccante paraguaiano, giunto in rossoblù lo scorso gennaio come sostituto di Kris Piatek, dopo un inizio fragoroso nel quale mise a segno tre reti nelle prime quattro presenze con il Grifone ha visto lentamente precipitare le proprie prestazioni, non trovando più la via del gol e spesso neanche il campo.



L'accordo con il Betis, club che ne detiene il cartellino, prevede un prestito di 18 mesi in scadenza a fine giugno. A tale data, qualora il centravanti dovesse aver segnato 18 reti complessive nel suo periodo di permanenza al Grifone, scatterà automatico l'obbligo di riscatto da parte dei rossoblù che dovrebbero versare nelle casse degli andalusi altri 14 milioni di euro ad integrazione degli 1,5 già garantiti un anno fa.



Un'ipotesi che si fa sempre meno concreta con il passare delle settimane. Anche perchè, nel frattempo, Sanabria è stato messo praticamente fuori rosa da Thiago Motta che dopo avergli concesso qualche minuto nel finale delle gare con Juventus e Udinese, nelle ultime tre partite tra campionato e Coppa Italia non l'ha neppure inserito nell'elenco dei convocati.



Da qui, come scrivono in Spagna, la volontà comune a Genoa e Betis di interrompere anticipatamente la permanenza in Liguria del 23enne, destinato a far rientro in Liga con l'inizio del nuovo anno.