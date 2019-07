Tra i tanti esuberi presenti nell'organico del Genoa c'è anche il brasiliano Sandro.



Il centrocampista trentenne non è partito insieme al resto della truppa rossoblù per il ritiro austriaco di Neustift, iniziato proprio ieri, restando in Liguria ad allenarsi in privato. Segno più che evidente di come l'ex Tottenham non rientri nei piani di Aurelio Andreazzoli.



Del resto l'ultima stagione non è stata certo una delle migliori della sua carriera. Arrivato al Grifone dal Benevento, Sandro dopo un infortunio iniziale ha faticato a ritagliarsi uno spazio da protagonista tanto da essere ceduto in prestito a metà stagione all'Udinese. Neppure in Friuli però il calciatore è riuscito a diventare titolare fisso , convincendo la dirigenza bianconera a rinunciare all'opzione di riscatto che vantava sul suo cartellino.



Inevitabile per lui guardarsi adesso attorno alla ricerca di una nuova squadra disposta a scommettere ancora sul suo talento cristallino ma fragile. Il vero problema sta tuttavia proprio qui, visto che ad oggi di offerte concrete Sandro non pare averne ancora ricevute.



Alla fine del mercato manca comunque ancora un'eternità ed il rischio di restare a Genova da fuori rosa, seppur con uno stipendio importante da oltre un milione di euro, non sembra per ora preoccupare più di tanto il ragazzo.