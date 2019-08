Prime parole da neo giocatore del Genoa per Riccardo Saponara, sbarcato questa mattina in città per sostenere le visite mediche con il Grifone. Reduce da un anno di prestito alla Sampdoria, il trequartista forlivese ha spiegato i motivi che l'hanno spinto a sposare la causa dell'altra sponda del Bisagno: "Per me è un piacere tornare a Genova, la città mi è piaciuta molto. Ha detto sì al Genoa perché il presidente Preziosi mi hanno voluto fortemente. Inoltre credo che in questo momento della mia carriera questa squadra rappresenti la soluzione ideale per me. Sono convinto di poter far bene anche grazie ad un allenatore che sa come far giocare a calcio le proprie squadre”.



Il passaggio in rossoblù di Saponara ha creato inevitabili polemiche da parte dei suoi ex sostenitori blucerchiati, molti dei quali nei giorni scorsi lo hanno ricoperto di insulti su Instagram: “Comprendo l’amarezza dei tifosi doriani però si sa come funziona il calcio. Io sono un professionista e da oggi darò il meglio di me per i colori rossoblù. Cercherò di farmi amare per quelle che sono le mie qualità, senza far riferimenti al mio passato doriano. Sono stato bene con i colori blucerchiati. Ma adesso inizia un’altra stagione”.