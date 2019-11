Sono stati diramati questo pomeriggio i nomi dei 23 giocatori del Genoa che domani sera alle 20.45 sfideranno la Spal a Ferrara in un delicato match salvezza.



Come previsto nell'elenco non figura il nome di Christian Kouame, il cui campionato è già virtualmente finito dopo la rottura al legamento crociato del ginocchio in cui è incappato il giovane attaccante. Decisamente più sorprendenti sono invece le assenze di Saponara, El Yamiq, Barreca e Sanabria, lasciati a Pegli da Thiago Motta. Tornano viceversa in lista gli ex infortunati Criscito, Sturaro e Favilli.



Questo l'elenco completo dei convocati preceduti dal numero di maglia: : 2 Zapata, 4 Criscito, 5 Goldaniga, 8 Lerager, 10 Gumus, 14 Biraschi, 15 Jagiello, 17 Romero, 18 Ghiglione, 19 Pandev, 20 Schone, 21 Radovanovic, 22 Marchetti, 27 Sturaro, 28 Agudelo, 29 Cassata, 30 Favilli, 32 Ankersen, 33 Pajac, 56 Cleonise, 93 Jandrei, 97 Radu, 99 Pinamonti.