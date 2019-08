È più grave del previsto l'infortunio occorso a Riccardo Saponara durante la gara di Coppa Italia tra Genoa e Imolese.



Gli esami diagnostici a cui si è sottoposto il trequartista romagnolo nella giornata di oggi hanno infatti evidenziato una leggera lesione muscolare che costringerà l'ex blucerchiato a saltare le gare di campionato contro Roma e Fiorentina.



Questo il comunicato diffuso poco fa dalla società ligure: "Il Genoa Cricket and Football Club comunica che la risonanza a cui il centrocampista Riccardo Saponara si è sottoposto al SynLab al Porto Antico, alla presenza del responsabile medico dott. Piero Gatto, per l’infortunio riportato nella gara di Coppa Italia con l’Imolese, ha rilevato una lesione di primo grado al bicipite femorale destro. La prognosi stimata, in presenza di un’evoluzione regolare, è di 15 giorni per il pieno recupero.