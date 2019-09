Allarme definitivamente rientrato per Riccardo Saponara.



Quest'oggi alla ripresa degli allenamenti del Genoa dopo i due giorni di pausa concessi da Andreazzoli tra domenica e lunedì, il trequartista forlivese è tornato ad lavorare regolarmente con il resto dei compagni. Cosa che non avveniva da prima di Ferragosto, quando l'infortunio muscolare patito nella gara di Coppa Italia con l'Imolese lo aveva costretto ai box facendogli saltare i primi due impegni di campionato, contro Roma e Fiorentina.



Il suo mancato impiego nell'amichevole di venerdì scorso a Chiavari contro l'Entella aveva fatto temere che il ragazzo fosse caduto vittima del riacutizzarsi del problema fisico. Ipotesi scartata dalla presenza odierna dello stesso calciatore nel gruppo rossoblù. Saponara è dunque pronto anche per tornare in campo, domenica all'ora di pranzo al Ferraris contro l'Atalanta.