Sarà il Perugia capitanato dall'ex rossoblù Aleandro Rosi il primo avversario ufficiale del Genoa della stagione 2021-'22.



La formazione umbra ha infatti superato con il minimo scarto il Sudtirol nella sfida giocata questa sera al Renato Curi e valida per il primo turno di Coppa Italia. A decidere la gara una rete di Mirko Carretta in apertura di ripresa.



I perugini si sono così conquistati il diritto di sfidare il Genoa a Marassi venerdì prossimo alle 18, in quello che sarà l'esordio ufficiale dei rossoblù nella nuova stagione.