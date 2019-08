È stato il grande assente nel girone di ritorno del Genoa dell'ultimo campionato. Ma anche il match-winner nelle amichevoli francesi in casa di Lione e Bordeaux. Eppure il futuro immediato di Oscar Hiljemark potrebbe essere lontano dalla Liguria.



Secondo quanto scrive questa mattina Il Secolo XIX i dirigenti rossoblù starebbero vagliando l'ipotesi di salutare il centrocampista svedese già entro la fine di questa sessione di mercato.



A pesare sulla permanenza dell'ex Palermo sono sia i dubbi legati alla sua completa stabilizzazione fisica dopo l'intervento all'anca subito lo scorso gennaio, il secondo in carriera per lui, sia una situazione contrattuale che lo vedrà svincolarsi il prossimo giugno.



Inoltre la grande abbondanza presente a centrocampo, dopo i recenti arrivi di Schone, Saponara e Agudelo, impone un necessario sfoltimento del reparto.



Tutti segnali che lasciano intuire come nel caso sulla scrivania di Villa Rostan dovesse arrivare un'offerta per il biondo scandinavo verrebbe senza presa in seria considerazione.