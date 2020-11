Quattro gol in tre partite. La certezza non c'è ancora ma se il Genoa cercava un nuovo bomber la sensazione che l'abbia trovato inè davvero molto forte.Purtroppo per il Grifone la saetta con cui l'attaccante romano ha fulminato ieri sera Salvatore Sirigu non è servita, a differenza di quelle precedenti, per permettere ai rossoblù di raccogliere qualche punto prezioso. La sua rete, pur bellissima, è giunta infatti a tempo ormai scaduto, ad appena un giro di lancette dal triplice fischio di una gara comunque giocata con il giusto spirito dal numero 9.L'amarezza per il verdetto del campo è stata espressa anche dal diretto interessato. Con un post sul proprio profilo Instagram il giocatore invita se stesso e i compagni a non lasciarsi abbattere:ha scritto Scamacca in serata. Un incitamento per provare a tornare subito in carreggiata dopo l'urto contro il Toro. Riuscirci tuttavia non sarà semplice. Domenica a Marassi arriverà la ritrovata Roma di Paulo Fonseca. L'ex squadra proprio di Scamacca. Con la quale i rapporti non sono proprio idilliaci. Un motivo in più per il giovanecentravanti per lasciare ancora la sua firma.