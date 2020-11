L'uomo nuovo in casa Genoa è senza dubbio Gianluca Scamacca.



Il gol segnato alla Sampdoria ha permesso ai rossoblù di riacciuffare i cugini nel primo derby della stagione e al centravanti di dare un seguito alla doppietta rifilata mercoledì in Coppa Italia al Catanzaro. Comprensibile la sua gioia espressa a fine gara: “Quando la palla è entrata sinceramente non ci credevo – ha spiegato l'ex attaccante di PSV e Sassuolo - Era una gara difficile, ma credo che abbiamo fatto bene. Con la presenza del pubblico Sarebbe stata una sfida molto diversa, Ma noi abbiamo giocato e lottato per loro, sperando di averli resi orgogliosi".



Doverosa una dedica, molto speciale: "Il gol lo dedico a me stesso, perché ho passato momenti difficili ma mi sono sempre rialzato. So che devo continuare a lavorare: oggi è già passato, mercoledì sarà un’altra gara difficile e tosta. Dare tutto è il primo step da fare quando entri in campo. Poi tecnicamente puoi sbagliare, ma l’importante è non mollare mai”.