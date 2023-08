Il Genoa non si ferma più. Trovato l'accordo con l'Olimpique Marsiglia e con il giocatore per il trasferimento in rossoblù di Ruslan Malinovskiy, atteso in città tra oggi e domani mattina per sostenere le visite mediche, il Grifone prova a regalare ad Alberto Gilardino un'altra pedina d'attacco.



Dopo i sondaggi delle scorse settimane con la Fiorentina ora i dirigenti rossoblù starebbero tentando l'accellerata decisiva per Christian Kouame. La punta ivoriana, passata in viola nell'estate 2020 dopo aver debuttato in Serie A proprio con il Genoa, potrebbe ora fare il percorso a ritroso tra la Toscana e la Liguria.



Gilardino considera la duttilità tattica del 24enne una dote fondamentale per propri schemi offensivi e anche per questo ha chiesto alla società di insistere sul ragazzo. Non a caso ieri, come riporta stamane il Secolo XIX, in città si sono visti i procuratori di Kouame. Chiaro indizio di come il prossimo colpo di mercato del Grifone possa essere lui, con la trattativa che potrebbe essere chiusa dopo la gara di campionato contro i gigliati in programma domani sera a Marassi.