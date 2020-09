Come annunciato in questi minuti da Sky Sport, si sta per concretizzare il ritorno a sorpresa di Miha Zajc. L’ex centrocampista dell’Empoli, oggi al Fenerbahçe, sta per diventare un nuovo rinforzo del Genoa: l’accordo è in chiusura in prestito con riscatto già fissato a 3 milioni di euro, intesa pronta e giocatore che ha dato l’ok di massima al trasferimento aspettando le cifre del contratto.