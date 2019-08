Nuovo colpo per il Genoa: dopo Lasse Schone, per il quale è vicinissimo l'accordo con l'Ajax, i rossoblù sono ad un passo anche da Riccardo Saponara. A rivelarlo è Sky Sport, che spiega come il Grifone ha trovato l'accordo per il trequartista classe 1991. Saponara, dunque, si limita a spostarsi da Bogliasco a Pegli: lo scorso anno, infatti, il prestito alla Sampdoria, con cui ha giocato 22 partite e segnato 2 gol. Quest'estate, invece, il ritorno alla Fiorentina. Un ritorno solo momentaneo: per lui, ora, il prestito con diritto di riscatto al Genoa.