Come riportato da Sky Sport, Juan Manuel Iturbe è finito nel mirino del Genoa che ha fatto un'offerta di prestito con obbligo di riscatto per 4 milioni di euro più bonus. Sì, il Genoa sta provando questo colpo a sorpresa dopo aver preso Iago Falqué oggi, anche viste le complicazioni per Sottil dalla Fiorentina. Già pronte le visite mediche tra giovedì e venerdì per arrivare alle firme.