Prosegue il casting del Genoa alla ricerca di un nuovo centrocampista.



La pista che porta dalle parti del cagliaritano Lucas Castro, dato molto vicino ai liguri nelle scorse settimane, sembra essersi raffreddata. In compenso, paiono impennarsi le quotazioni di Eddy Gnahoré, vecchia conoscenza di Davide Nicola ai tempi del Crotone.



Secondo l'edizione del Secolo XIX in edicola questa mattina, il centrocampista dell'Amiens sarebbe balzato in pole nelle gerarchie della dirigenza rossoblú.