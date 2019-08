"Qui si lavora molto più duramente che in Olanda - confessa Lasse Schone, nuovo acquisto del Genoa -. Gli allenamenti qui sono un po' più duri e senza dubbio ci sono molte differenze. Nel calcio olandese si attacca e si difende tutti assieme, mentre il sistema che usiamo qui adesso è diverso da quello con cui giocavo quando ero nell'Ajax. Credo, comunque, che la Serie A sia uno dei campionati migliori al mondo e ci sono molti giocatori bravi che stanno tornando per farla ancora più grande". Tra le specialità di Schone i calci di punizione e lo stesso centrocampista si ferma spesso a fine allenamento per allenarsi: "Se vuoi essere bravo in qualcosa ti devi allenare. Durante la preparazione non potevo tirare molto e adesso devo recuperare", spiega, come riporta l'Ansa.