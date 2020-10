Lasse Schone resta il giocatore più caro tra quelli attualmente a libro paga del Genoa.



Il centrocampista danese, con uno stipendio da 1,5 milioni di euro netti all'anno, si conferma anche quest'anno il calciatore meglio pagato dell'organico rossoblù. Un primato conquistato già nella passata stagione, quella del suo sbarco in Italia, che in un certo senso forse consolerà un po' il regista di Glosdrup dall'esser stato messo fuori squadra dal club.



Alle sue spalle, con centomila euro in meno, si affaccia uno dei nuovi acquisti, quel Milan Badelj che dopo avergli soffiati il posto in campo se non altro non è riuscito a detronizzarlo dalla vetta del monte stipendi. In realtà al lordo delle tasse il croato costa al Grifone qualcosa in più del danese. Quest'ultimo infatti, essendo un lavorato straniero 'importato' in Italia permette al proprio datore di risparmiare qualcosa sulla tassazione grazie alle misure previste dal Decreto Crescita.



A chiudere il podio virtuale, a pari merito, troviamo poi una coppia di neoacquisti: Davide Zappacosta ed Eldor Shomurodov, che percepiscono 1,3 milioni netti a stagione. A seguire, sempre sopra la soglia del milione, troviamo poi Perin, Criscito, Sturaro, Pjaca e Zapata.



Le cifre sono state rese note questa mattina dal Secolo XIX.