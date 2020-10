Smaltita, almeno in parte, la rabbia per l'esclusione dall'elenco dei giocatori che il Genoa potrà utilizzare in campionato, Lasse Schone prova a guardare avanti.



La data segnata in rosso su calendario del 34enne danese è quella del 4 gennaio 2021, quando il calciomercato riaprirà ufficialmente i battenti. L'obiettivo di Schone è ovviamente quello di cambiar aria, salutando quella Genova in cui non ha mai brillato, magari trovandosi un accordo con un altro club già nelle settimane precedenti.



Al momento appaiono ipotizzabili almeno due destinazioni alternative. Una lo vedrebbe ancora protagonista nel nostro campionato questa volta con la maglia del Torino, che dopo i timidi sondaggi dei mesi scorsi potrebbe decidere di affondare finalmente il colpo; l'altra sarebbe al contrario un ritorno al passato, con Schone che rivestirebbe la maglia dell'Ajax già indossata per otto stagioni prima di sbarcare a Pegli.



Il vero ostacolo al trasferimento dell'ex capitano dei Lancieri è rappresentato da un ingaggio da 1,5 milioni di euro netti all'anno che in tempi di Covid potrebbe condizionare il suo passaggio ad un altro club. Pur di tornare in campo e non perdere il treno europeo con la sua Danimarca, tuttavia, Schone potrebbe ridimensionare le proprie pretese economiche accettando un ingaggio sensibilmente più basso di quello attualmente garantitogli dal Genoa.