Ad un anno esatto dall'indimenticabile perla su punizione segnata al Bernabeu, che permise al sorprendente Ajax di eliminare dalla Champions il Real Madrid, il Genoa ha voluto celebrare Lasse Schone facendolo intervistare sul proprio canale YouTube ufficiale da Luca Bizzarri.



Una chiacchierata a tutto tondo nel corso della quale il regista danese ha toccato molto temi della propria personalità dentro e fuori il campo: "Sono un ragazzo di famiglia - ha spiegato - cresciuto in una famiglia molto unita. Ho conosciuto mia moglie molto tempo fa, avevo 19 anni, e adesso abbiamo due bambini. Ci piace fare molto cose assieme, andare per museo e conoscere le città in cui viviamo. Siamo una famiglia molto unita".



Nel frattempo il suo figlio maschio è entrato a far parte della cantera rossoblù anche se per il papà il futuro da calciatore è solo una delle opzioni: "Non deve per forza giocare anche se lui ama il calcio. Ma non deve necessariamente ripercorrere le mie orme, se vorrà praticare sci o fare l'attore a me andrà bene".



A proposito dei molti tatuaggi che tappezzano il suo corpo, Schone ammette che forse si è un po' fatto prendere la mano: "Ne ho davvero troppi - scherza - anche se in realtà non sono mai abbastanza. Infatti una settimana fa ho fatto anche il primo tatuaggio a Genova, nella schiena. Quando inizi non puoi più fermarti, anche mio padre è tatuato. Io il primo lo feci a 16 anni perchè mi piace la cultura del tatuaggio".



Inevitabile una domanda sul Genoa e cosa l'abbia spinto in estate a sposare la causa rossoblù: "Ovviamente conoscevo il club, soprattutto sapevo che i tifosi sono sempre lì per la squadra. E mi piace, perché non amo giocare in stadi vuoti. Prima di arrivare ho parlato con Lerager, che era già qui, e mi ha confermato il calore del club e questo mi ha aiutato a prendere la decisione".