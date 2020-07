Lasse Schone sarà un giocatore del Genoa anche nella prossima stagione.



Il regista danese, giunto in Liguria la scorsa estate dall'Ajax, nonostante un'annata molto al di sotto delle aspettative sarebbe intenzionato a proseguire la sua avventura sotto la Lanterna fino alla naturale scadenza del contratto, fissata al 30 giugno 2021.



Lo sostiene Tuttosport smentendo le voci di un possibile addio del danese al termine di questo campionato. Resta tuttavia da capire se le intenzioni di Schone verranno confermate anche in caso di retrocessione del Genoa in Serie B.