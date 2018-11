Tra i candidati a lasciare il Genoa alla riapertura del mercato invernale c'è anche Ervin Zukanovic.



Il difensore bosniaco, arrivato in rossoblù nell'estate 2017, dopo il brillante campionato scorso non è riuscito a ripetersi sugli stessi livelli in questa stagione. Ma se con Ballardini nonostante avesse perso la titolarità iniziale riusciva comunque a ritagliarsi sempre un minino di spazio, magari a gara in corso, con l'insediamento di Ivan Juric il 31enne di Sarajevo non ha più visto il campo se non nei 90' contro il Milan.



Ad esasperare un rapporto tutt'altro che idilliaco con il tecnico dalmata ci si è poi messo il presunto litigio scoppiato tra i due alla vigilia del derby con la Sampdoria di domenica scorsa. Un diverbio che ha portato all'esclusione di Zukanovic dall'elenco dei convocati per la gara contro i blucerchiati, ufficialmente per scelta tecnica ma probabilmente proprio a causa dei dissidi tra difensore e mister.



L'ex centrale della Roma, inoltre, nonostante non fosse infortunato, martedì non si è presentato a Pegli alla ripresa degli allenamenti, restando a riposo anche il giorno seguente. Un segnale di come il rapporto con il Grifone sia ormai giunto ai titoli di coda. L'unica possibilità per Zukanovic di restare in rossoblù almeno fino al termine di questa stagione si potrebbe verificare soltanto se Juric fosse nel frattempo sollevato dall'incarico. In caso contrario il destino del bosniaco lo porterebbe verso altri colori.