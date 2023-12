Da un ex Juventus a un altro.

Il possibile addio al Genoa di Radu Dragusin, fortemente cercato dal Tottenham, disposto a coprire letteralmente di euro sia il club che il giocatore, potrebbe indurre i rossoblù a sostituirlo con un'altra vecchia conoscenza bianconera.



Secondo il Corriere dello Sport l'eventuale partenza del difensore rumeno potrebbe essere compensato con l'arrivo dall'Union Berlino di Leonardo Bonucci. L'avventura in Germania del 36enne viterbese non sta infatti rispettando le aspettative né del club né tanto meno del giocatore, che ora vorrebbe tornare in Italia ad appena sei mesi dal suo addio. Sfumato l'approdo alla Roma, Bonucci potrebbe essere preso in considerazione dal Genoa, club in cui passò fugacemente nell'estate 2010, senza però mai scendere in campo e venendo poi ceduto nel giro di poche settimane alla Juventus.