Genoa, se parte Dragusin il sostituto è in casa

Il Genoa pare intenzionato a tener duro pur di non far partire Radu Dragusin già nell'attuale finestra di mercato. Qualora tuttavia le offerte per il difensore rumeno dovessero dimostrarsi irrinunciabili, come quella che starebbe per presentare il Tottenham, la dirigenza del Grifone non si farà trovare impreparata fornendo a mister Gilardino un sostituto in grado di non far rimpiangere l'ex Juventus. E non è detto che lo si debba fare portando a Pegli volti nuovi.



L'ipotesi più probabile è infatti quella di far rientrare anticipatamente alla base Alessandro Marcandalli, difensore 21enne di proprietà rossoblù ma attualmente in prestito alla Reggiana in Serie B.



Ne dà notizia Sky Sport.