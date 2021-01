Il possibile rientro alla casa madre Juventus di Luca Pellegrini già nel mercato di gennaio sta spingendo il Genoa a cercare un sostituto all'altezza del laterale romano.



Tra i profili sondati dalla dirigenza rossoblù ci sarebbe anche Andrea Conti, esterno destro del Milan poco utilizzato da Stefano Pioli. I rossoblù vorrebbero il giocatore in prestito fino al termine della stagione, soluzione che non dispiacerebbe ai rossoneri. Le vere remore sono però da parte del ragazzo che vorrebbe restare a Milanello per giocarsi le sue carte anche nella seconda parte di stagione.



Al Grifone Conti avrebbe però la certezza pressoché totale della titolarità, diventando il padrone della fascia destra anche grazie al contestuale dirottamente di Zappacosta sulla corsia opposta.