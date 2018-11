L'allenatore del Genoa Ivan Juric ha ritrovato i giocatori nella prima parte di giornata per una sessione tecnico-tattica, con approfondimenti incentrati sull’impostazione della gara. Un lavoro tirato per le lunghe per svolgere e allenare temi specifici, in un clima rasserenato dopo la batosta con l’Inter. Assente Kouamè per un permesso concordato con la società. L’ivoriano rientrerà per la seduta di giovedì. Gli impegni hanno portato Sandro, indisponibile per la prossima, a effettuare fisioterapia e poi riabilitazione in piscina. Al netto di qualche lavoro differenziato programmato, hanno proseguito l’iter di recupero Favilli e Spolli. Il team ha lasciato il Centro Signorini dopo il pranzo collettivo. Appuntamento domani con un programma che inizierà in sala video.